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Киевский режим собирает против России свои последние силы

Киевский режим собирает против России свои последние силы

Киевский режим фактически признал гигантские потери, которые несут ВСУ в ходе военного конфликта с Россией.

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Комментарии
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Леонид Ла Рошель
В Гейропе должны сообразить и пользуясь моментом, не тем что нюхают, вытолкать стаи диких бешенцев-бандерлохов из своих стран. Пользы от них ноль, даже в минус уходит, они туда бежали не работать, а жить на пособия. Только почти &quot;переварили&quot; толпы загорелых бешенцев с Ближнего Востока и Африки и тут еще одна волна. В противном случае добавится еще одна криминальная структура организованная по этнопризнаку, кроме негров и арабов. Боливар не вынесет двоих.
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