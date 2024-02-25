«Ссора по-питерски»: мужчина поругался с пенсионеркой и показал ей половой орган

Скандал произошел в Красносельском районе города, когда женщина гуляла с внучкой. В Красносельском районе Петербурга на одной из улиц произошел скандал — в перепалку вступили пьяный мужчина и пенсионерка с внучкой.
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