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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жуман Жумабеков: «Я буду первым чемпионом Hardcore из Казахстана»

Жуман Жумабеков прокомментировал предстоящий бой с чемпион HFC MMA в полулегком весе Наби Набиевым.  «Я буду первым чемпионом HFC MMA из Казахстана! Не стоит меня недооценивать.

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