Кудрявцев: явка в Новосибирске превысила уровень выборов-2021

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал предварительные итоги выборов, отметив рост избирательной активности по сравнению с кампанией 2021 года.
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