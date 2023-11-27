Захарова прокомментировала заявление Борреля о бесцельной помощи Газе

Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля об отсутствии смысла предоставлять гуманитарную помощь жителям Ближнего Востока из-за обреченности их судьбы ― не что иное, как «апологетика трансгуманизма».
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