НАТО готовится противостоять «более сильной» России

Наибольшую активность западные армии проявляют у границ Ленобласти. На фоне масштабных авиационных учений НАТО в Северной Европе по отработке применения ядерного оружия, о начале которых на прошлой неделе рассказывал «РосБалт», новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил о намерении продолжить наращивание военного присутствия на так называемом «восточном фланге», то есть границах России, в том числе, в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.