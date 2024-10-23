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РОСБАЛТ

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НАТО готовится противостоять «более сильной» России

НАТО готовится противостоять «более сильной» России

Наибольшую активность западные армии проявляют у границ Ленобласти. На фоне масштабных авиационных учений НАТО в Северной Европе по отработке применения ядерного оружия, о начале которых на прошлой неделе рассказывал «РосБалт», новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил о намерении продолжить наращивание военного присутствия на так называемом «восточном фланге», то есть границах России, в том числе, в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

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