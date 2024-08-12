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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фаулер считает тен Хага первым кандидатом на увольнение в АПЛ: «Вотум доверия, который он получил от владельца «МЮ», имеет больше дыр, чем протекающая крыша «Олд Траффорд»

«Эрик тен Хаг не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, но у тренера «Манчестер Юнайтед» есть неплохие шансы занять первое место в гонке на увольнение.

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