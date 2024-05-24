Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

2023 г. поддержку получили порядка 5 тыс. малых и средних предприятий О финансовой поддержке малого и среднего бизнеса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин Информация об этом появилась в телеграм-канале Собянина.
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