Непутевые заметки

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Немецкий эксперт рассказал, сколько еще лет Германия будет зависеть от российского газа

Немецкий эксперт рассказал, сколько еще лет Германия будет зависеть от российского газа

Российский газ для Европы является квинтэссенцией успеха и развитой экономики. Особенно это актуально для Германии, чья мощная производственная система никогда не сможет полностью заместить поставки из России, несмотря на все усилия и инвестиции.

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