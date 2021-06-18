Как Греф и Ракова бегают от встреч с родителями по «Сберклассу»

Как Греф и Ракова бегают от встреч с родителями по «Сберклассу»

  История, которую пора сделать достоянием граждан, началась в конце января 2021 г., с запроса представителя Родительского объединения по защите прав семей из Подмосковья, общественника Алмаза Габдуллина в благотворительный фонд «Вклад в будущее».

Вернуться к статье
11
Обсудить
Roma Roma
Зачем нам новое оружие, нас Греф удавит через наших детей.

Картина дня

наверх