ЦИК заверил списки кандидатов от партии «Коммунисты России» на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации завершила проверку и удостоверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, а также список кандидатов по одномандатным округам от партии "Коммунисты России".
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