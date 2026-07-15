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Регионы России

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ЦИК заверил списки кандидатов от партии «Коммунисты России» на выборы в Госдуму

ЦИК заверил списки кандидатов от партии «Коммунисты России» на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации завершила проверку и удостоверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, а также список кандидатов по одномандатным округам от партии "Коммунисты России".

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