Глава ЮНЕСКО высказалась об убийстве российских журналистов в ЛНР

Убийство военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя Александра Сиркели, которое произошло в Луганской Народной Республике (ЛНР), достойно осуждения, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле 27 марта, сообщает сайт организации.
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