Индия хочет войти в десятку самых популярных туристических стран мира

В ближайшие пять лет Индия намерена войти в топ-10 стран мира в области туризма. Об этом заявил министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх Шекхават в ходе выступления на международном экономическом форуме World Leaders Forum.
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