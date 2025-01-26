Сегодня, 26 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/25 «Нефтехимик» — «Лада».
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