Предприятия раскрыли последствия санкций

Основным следствием трех лет «санкционной войны» для российской обрабатывающей промышленности стал рост себестоимости выпускаемой продукции и цен, свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования.
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