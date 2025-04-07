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Предприятия раскрыли последствия санкций

Основным следствием трех лет «санкционной войны» для российской обрабатывающей промышленности стал рост себестоимости выпускаемой продукции и цен, свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования.

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