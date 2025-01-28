Баку назвал дезинформацией публикации в СМИ России о крушении самолета AZAL

Азербайджан открыто назвал дезинформацией публикации в СМИ от России по поводу крушения пассажирского самолета AZALВ заявлении азербайджанского министерства иностранных дел указано, что посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван по этому вопросу в ведомство.