Баку назвал дезинформацией публикации в СМИ России о крушении самолета AZAL

Азербайджан открыто назвал дезинформацией публикации в СМИ от России по поводу крушения пассажирского самолета AZALВ заявлении азербайджанского министерства иностранных дел указано, что посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван по этому вопросу в ведомство.
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