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Путин назвал атаки ВСУ на Белгород терактом

Атаки Вооруженных сил Украины на Белгород являются ничем иным, как террористическим актом, украинские боевики целенаправленно нанесли удар по гражданскому населению, заявил российский лидер Владимир Путин.

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