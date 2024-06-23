Глава РПЦ о терактах в Дагестане: нужно исключить радикализацию религии

Требуется исключить даже возможности радикализации религиозной жизни, заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в послании с соболезнованиями в связи терактами в Дагестане, опубликованном вечером 23 июня на сайте РПЦ.