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Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с соглашениями стран и договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с видным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба, сообщает Минфин РФ.

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