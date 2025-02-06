Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с соглашениями стран и договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с видным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба, сообщает Минфин РФ.