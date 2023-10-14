Армия Израиля заявила, что наносит ответные удары по источнику обстрела в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 октября заявила, что наносит ответные удары по Сирии.«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.