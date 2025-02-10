Тульские велогонщики завоевали "золото" Чемпионата России в Москве

В Москве продолжаются старты чемпионата России по велоспорту на треке. Тульские велогонщики Александр Дубченко и Дмитрий Нестеров стали чемпионами России в гите 1000 с с/х парами, завоевав золотую медаль.
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