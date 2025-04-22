Жители Татарстана прокачали свою информационную безопасность

В Татарстане завершился весенний тур проекта «Конструктивный диалог». Школьники, студенты, их педагоги и родители из разных районов республики приняли участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, а также укрепили свою информационную, идеологическую и психологическую устойчивость.
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