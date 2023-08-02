Почему опасно применять «Панцири» в Москве для борьбы с дронами

Жук Добрый

1. Не ослепит, а лишит управления, внешнего или программного, следовательно, он упадёт в месте воздействия. 2. Не факт, что взорвется. Зависит от типа начиненного ВУ. Взорвется он или нет, вопрос неприятный, но риторический по большему счету. Но то, что он не долетит до цели, это преимущество. При любом раскладе приземление дрона устройством помех выгоднее использования боевых ракет, не согласны?