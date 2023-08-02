Автор: Ольга Божьева «Нужно возрождать посты воздушного наблюдения» В ночь на 1 августа украинские дроны-камикадзе в очередной раз пытались прорваться к Москве, но на подлете к столице были сбиты средствами ПВО.
Почему опасно применять «Панцири» в Москве для борьбы с дронами
Комментарии
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Жук Добрый
1. Не ослепит, а лишит управления, внешнего или программного, следовательно, он упадёт в месте воздействия. 2. Не факт, что взорвется. Зависит от типа начиненного ВУ. Взорвется он или нет, вопрос неприятный, но риторический по большему счету. Но то, что он не долетит до цели, это преимущество. При любом раскладе приземление дрона устройством помех выгоднее использования боевых ракет, не согласны?
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11 мин.
Платон Платонов
Это спорный вопрос, что лучше. Если дрон поразит дом с мирными жителями или долетит и поразит цель. Проще, лучше охранять возможные цели.
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4 мин.
Жук Добрый
Даже если цель другой жилой дом? Только больше? Хе хе, не согласен...
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3 мин.
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