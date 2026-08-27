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Вечерний Новосибирск

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Более трех тысяч пациентов принял корабль-церковь под Новосибирском

Более трех тысяч пациентов принял корабль-церковь под Новосибирском

В Новосибирской области корабль-церковь с десантом врачей завершил двухнедельное плавание по Оби. С 10 августа специалисты посетили десятки сел Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов.

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