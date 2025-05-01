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Закон о признании иноагентами расширяет полномочия с 2 мая в России

Закон о признании иноагентами расширяет полномочия с 2 мая в России

В России вступил в силу закон, расширяющий основания для признания иноагентами. Документ касается граждан, содействующих международным организациям, и тех, кто участвует в распространении военно-технической информации.

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