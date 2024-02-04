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Мой комментарий к записи «Только разгром ВСУ остановит массовые убийства в русских городах» от…

Согласна со всем написанным. Но увы, скорого разгрома ВСУ не будет. Посмотреть обсуждение, содержащее этот комментарий .

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