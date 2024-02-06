Режиссеру Андрею Звягинцеву исполнилось 60 лет

Российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Он окончил актерские факультеты Новосибирского театрального училища и ГИТИСа, но не стал связывать жизнь с театром — увлекся кино.
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