Ефимов: более 25 тыс. кв. метров офисной недвижимости возведут внутри ТТК

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в текущем году власти города отменили повышенный инвестиционный платеж при строительстве и реконструкции административных зданий внутри Третьего транспортного кольца (ТТК).