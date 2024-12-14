Ефимов: более 25 тыс. кв. метров офисной недвижимости возведут внутри ТТК

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в текущем году власти города отменили повышенный инвестиционный платеж при строительстве и реконструкции административных зданий внутри Третьего транспортного кольца (ТТК).
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