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У банды канадского гения начались проблемы еще до старта сезона! Макдэвид снова останется без Кубка Стэнли?

У банды канадского гения начались проблемы еще до старта сезона! Макдэвид снова останется без Кубка Стэнли?

«Эдмонтон» погряз в травмах.До старта тренировочных лагерей в НХЛ остается совсем немноговремени, а у «Эдмонтон Ойлерз» уже хватает поводов для беспокойства.

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