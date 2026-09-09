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Пятый канал

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Медленно догоняют? Почему девочки взрослеют раньше мальчиков

Медленно догоняют? Почему девочки взрослеют раньше мальчиков

Девочки нередко выглядят более развитыми по сравнению со сверстниками-мальчиками. Они раньше начинают говорить, лучше справляются с контролем эмоций и быстрее осваивают некоторые социальные навыки.

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