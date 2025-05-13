Дворцовый мост временно перекрыт Бордовые пробки внезапно появились на Дворцовой набережной и Дворцовом проезде по направлению к одноименному мосту, хотя сама переправа в зеленом цвете.
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Дворцовый мост временно перекрыт Бордовые пробки внезапно появились на Дворцовой набережной и Дворцовом проезде по направлению к одноименному мосту, хотя сама переправа в зеленом цвете.