Двигатели этих автомобилей способны прослужить больше 1 миллиона км

Покупая машину большинство людей озабочены не только тем, как она выглядит, но и ее надежностью. И чем крепче был ее мотор, тем дольше автомобиль мог преодолевать расстояния без каких-либо критических поломок.
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