В Караганде отремонтируют главный путепровод

Состояние одного из крупных путепроводов Караганды вызывает опасения у местных жителей. Ежедневно по мосту проезжают тысячи машин, и горожане считают, что конструкция может не выдержать: некоторые бетонные опоры уже начали разрушаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии