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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин – 22-й в рейтинге игроков НХЛ по версии NHL Network. Робертсон – 24-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Джек Хьюз – 26-й, Шефер – 28-й

NHL Network продолжает публикацию рейтинга 50 лучших игроков НХЛ на данный момент. Места с 30-го по 21-е выглядят следующим образом: 30.

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