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Более 23 тыс. жилых домов подтоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Более 23 тыс. жилых домов подтоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Более 23 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах Херсонской области оказались подтопленными после разрушения Каховской ГЭС, от воды уже освободили 320.

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