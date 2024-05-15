«Быки» возобновят осторожные покупки в отдельных бумагах

Российский фондовый рынок продолжает плавный рост на нейтральном внешнем фоне и дивидендном факторе. Накануне индекс МосБиржи подрос на 0,2% - до 3463,93 пункта, индекс РТС окреп на 0,1% - до 1194,63 пункта.