Собянин: В рамках конкурса грантов для НКО отобрали 205 лучших проектов

В столице подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как сообщил на своей странице в социальной сети мэр Сергей Собянин, выбрано 205 лучших проектов.
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