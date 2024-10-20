Залужный поставил безопасность Украины выше вопроса территорий

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил бывший главном Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, передает газета The Daily Telegraph.
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