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Залужный поставил безопасность Украины выше вопроса территорий

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил бывший главном Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, передает газета The Daily Telegraph.

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