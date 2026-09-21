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Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США

Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США

Прогресс в урегулировании конфликта на Украине возможен после предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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