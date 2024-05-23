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Немецкий обозреватель: Судя по происходящему в Волчанске, город перейдёт под российский контроль довольно скоро

Немецкий обозреватель: Судя по происходящему в Волчанске, город перейдёт под российский контроль довольно скоро

Украинские войска не удержат Волчанск, город будет взят российскими войсками довольно скоро, такой пессимистический прогноз для Киева дал немецкий военный обозреватель Юлиус Репке, внимательно следящий за развитием ситуации на данном направлении.

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