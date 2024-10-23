Царь-Град Такси: новый фронт борьбы с мигрантами на российских дорогах

Семен Демин Да, такие люди как ты готовы променять честь на чечевичную похлебку. Именно таким мы обязаны "прелестями" 90-х. Дураки не переведутся.

Андрей Зачем летать в облаках? Такое такси и в копеечку выйдет, да и цены на извоз будут не малые, а следовательно вряд-ли такое такси выдержит конкуренцию!