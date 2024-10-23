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Царь-Град Такси: новый фронт борьбы с мигрантами на российских дорогах

Царь-Град Такси: новый фронт борьбы с мигрантами на российских дорогах

Avia.pro - СМИ Дорогие читатели, приготовьтесь, сейчас я предлагаю вам идею, которая так и просится стать новой фишкой нашего многострадального рынка услуг.

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Комментарии
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Семен Демин
Да, такие люди как ты готовы променять честь на чечевичную похлебку. Именно таким мы обязаны &quot;прелестями&quot; 90-х. Дураки не переведутся.
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4 час.
Андрей
Зачем летать в облаках? Такое такси и в копеечку выйдет, да и цены на извоз будут не малые, а следовательно вряд-ли такое такси выдержит конкуренцию!
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3 час.
Татьянка Яцук
А что- дельное предложение!))) Ради безопасности своей и детей можно и подороже заплатить. А вот почему водителями такси по сю пору нанимают таджико-узбеков- это серьёзный вопрос. и де искать ответ на него?!
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2 час.

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