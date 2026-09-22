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Тульские новости

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Тульская область изменила правила выдачи путёвок ветеранам боевых действий

Тульская область изменила правила выдачи путёвок ветеранам боевых действий

Путевки на летний отдых будут предоставляться жителям Тульской области, чей среднедушевой доход не превышает трех прожиточных минимумов.

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