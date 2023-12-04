Дилетант о политике А что, Шаман получил премию "Шансон года"? Молодец. Как там Алла Борисовна это пережила? Она его недолюбливает,мне кажется.
Дорастет ли Шаман до Любы Успенской?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Ванидовская
Люба,Любонька, целую твои губоньки за то, что ты поешь, как соловей!
Ответить
54 мин.
Sergiy Che
Эт хорошо - амнестических нарушений значиццо пока нет (правда уже поколения выросли, которые его и знать не знают))
Ответить
53 мин.
Вера Ванидовская
Шаман- не соловей. Он-Шаман. Любе до него далеко. В том числе по образованию.
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии