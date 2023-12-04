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Дорастет ли Шаман до Любы Успенской?

Дорастет ли Шаман до Любы Успенской?

Дилетант о политике А что, Шаман получил премию "Шансон года"? Молодец. Как там Алла Борисовна это пережила? Она его недолюбливает,мне кажется.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Люба,Любонька, целую твои губоньки за то, что ты поешь, как соловей!
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54 мин.
Sergiy Che
Эт хорошо - амнестических нарушений значиццо пока нет (правда уже поколения выросли, которые его и знать не знают))
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53 мин.
Вера Ванидовская
Шаман- не соловей. Он-Шаман. Любе до него далеко. В том числе по образованию.
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53 мин.

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