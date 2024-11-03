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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Курская дуга: Ципсоте пленения сына Ким Чен Ына уже мало — замахнулись на Алаудинова

Курская дуга: Ципсоте пленения сына Ким Чен Ына уже мало — замахнулись на Алаудинова

  Вражеская пропаганда выдумывает идиотские фейки, чтобы поднять упавший ниже плинтуса боевой дух оккупантов в Курской области Картодел «creamy caprice», со ссылкой на видео- и фотопруфы, подвел итог вытеснения оккупантов из русского приграничья.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Старшему сыну Кима сейчас 13,5 лет.Совсем сбрендили, хоть бы потрудились проверять инфу! Бездельники! За что зарплату получают?!
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4 час.
Александр Почекунин
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3 час.
Дмитрий Боев
Так не мешают же мясу самому лезть в мясорубку. Главное, чтобы свои руки туда не слишком совали. По возможности. И тогда уже, реально, &quot;Пусть никто не уйдёт обиженным&quot;.
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3 час.

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