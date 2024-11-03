Курская дуга: Ципсоте пленения сына Ким Чен Ына уже мало — замахнулись на Алаудинова

Старшему сыну Кима сейчас 13,5 лет.Совсем сбрендили, хоть бы потрудились проверять инфу! Бездельники! За что зарплату получают?!

Дмитрий Боев

Так не мешают же мясу самому лезть в мясорубку. Главное, чтобы свои руки туда не слишком совали. По возможности. И тогда уже, реально, "Пусть никто не уйдёт обиженным".