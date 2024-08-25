Вице-премьер Италии Сальвини: следующим, кому заткнут рот, станет предприниматель Илон Маск

Европа уже подошла к цензуре Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини после задержания во Франции основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова предположил, что следующим, «кому заткнут рот», станет американский предприниматель Илон Маск.