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Мировое обозрение

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В Польше призвали население срочно готовиться к более масштабным атакам

В Польше призвали население срочно готовиться к более масштабным атакам

Вчерашний прилет российской ракеты в Люблине стал холодным душем для всей Польши. Это не просто очередная сводка с фронта — это первый случай, когда боеприпас упал на польскую землю не случайно, а в рамках массированного удара.

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