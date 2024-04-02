В Татарстане 90 жителей приняли участие в «Игры ГТО 2024» в рамках нацпроекта

В Казани на стадионе «Трудовые резервы» прошел фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — «Игры ГТО 2024», в котором приняли участие 90 жителей Татарстана.
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