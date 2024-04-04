Благовещение в 2024 году: тайны и запреты важнейшего праздника

Православная церковь 7 апреля отмечает величайший праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он входит в число двунадесятых, посвященных важнейшим событиям земной жизни Девы Марии и Иисуса Христа, и отмечается за девять месяцев до Рождества Христова.