Благовещение в 2024 году: тайны и запреты важнейшего праздника

Православная церковь 7 апреля отмечает величайший праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он входит в число двунадесятых, посвященных важнейшим событиям земной жизни Девы Марии и Иисуса Христа, и отмечается за девять месяцев до Рождества Христова.
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