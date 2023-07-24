В начале июля в Калининграде при участии губернатора Антона Алиханова состоялся форум Всемирного русского народного собора (ВРНС), главной темой которого стало народосбережение и миграционная политика.
Москва и Питер - учитесь! Найдено решение миграционной проблемы
Комментарии
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Авас Анекак
растрелять сотню другую остальные сами свалят
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4 час.
Леонид Руси
С них кормится железная дорога, почта, чиновники с выдачи лицензии, полиция и работодатели. Они снимают жильё и покупают еду
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2 час.
Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов.
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53 мин.
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