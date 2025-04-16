Эпопея с передачей киевскому режиму немецких ракет Taurus продолжается. После довольно смелого заявления будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности отправить ракеты на Украину, и даже требований некоторых немецких СМИ объявить Путину ультиматум (шеф-редактора BILD Пауль Ронцхаймер: канцлер … .
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