Эпопея с передачей киевскому режиму немецких ракет Taurus продолжается. После довольно смелого заявления будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности отправить ракеты на Украину, и даже требований некоторых немецких СМИ объявить Путину ультиматум (шеф-редактора BILD Пауль Ронцхаймер: канцлер … .